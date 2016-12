La battaglia dellʼauto inizia a Detroit

09:00 - Apre domani il Salone dellʼauto di Detroit, da sempre considerato il più importante al mondo perché si svolge nella città simbolo della motorizzazione Usa. Ma da qualche anno le cose sono cambiate, nel mondo i poli produttivi dellʼauto sono spuntati come funghi a ogni latitudine e lo stesso asse che unisce Michigan (dovʼè Detroit) e Ontario (Canada) non rappresentano che una porzione della produzione motoristica americana.

Il North American international Auto Show (Naias) resta comunque un evento importante, anche perché stabilmente collocato a gennaio, così da inaugurare lʼanno con le migliori premesse. Le aspettative sono buone, tutti i principali mercati mondiali (ad eccezione del Brasile) vengono da lievi aumenti delle vendite e così i costruttori non si lasceranno scappare lʼoccasione di proporre le loro novità. Partiamo dalle europee, e dalle italiane che in simbiosi con gli americani ‒ riferimento non casuale a Fiat Chrysler Automobile ‒ svelano la Alfa Romeo 4C Spider, la nuova berlina Chrysler 300 e la Fiat 500X che tra due settimane arriverà nelle concessionarie italiane.

Le tedesche, sempre molto forti in Usa, portano tante novità. Mercedes svela lʼinedito crossover GLE e lʼammiraglia Mercedes-Maybach Classe S, mentre la rivale BMW scommette sulla inedita Serie 6 Coupé, la piccola cabrio basata sulla Serie 2 e la rinnovata MINI John Cooper Works. Il gruppo Volkswagen punta tutto sui grandi Suv amatissimi in Usa, come il rinnovato Audi Q7 e il prototipo del VW Cross Coupé GTE che, dal 2016, verrà prodotto proprio negli Stati Uniti, nel Tennessee. Porsche porta nuove versioni della Cayenne (come la Turbo S) e la sportività esuberante della nuova 911 Targa GTS.

Il gruppo General Motors rinnova la gamma di vetture elettriche, aggiungendo al restyling della Volt lʼinedita Bolt, e stupisce con la supersportiva Cadillac CTS-V da 650 CV. Scelta sportiva fatta propria anche da Ford, che fa della sua GT in fibra di carbonio lʼauto più potente di sempre della sua storia (600 CV). Gradito ritorno tra le sportive della Honda NSX, modello completamente rivoluzionato rispetto allʼultima serie, ma attenzione alla rivale Lexus, che sfoggia la performante berlina GS F. Per i pick-up le novità sono Toyota Tacoma e Hyundai Santa Cruz, mentre tra le vetture eco-sostenibili spiccano la nuova Honda FCV a celle combustibili e la Hyundai Sonata Plug-in Hybrid.