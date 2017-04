La 500 Miglia Touring accende i motori a Brescia

Lo starter del carburatore è a posto? Candela e spinterogeno? Prima di girare la chiave e partire ci sono tante domande di rito, particolari da ricordare, magari abitudini e vezzi da ripetere perché così sei abituato e ti fa star bene, ma fa tutto parte del pacchetto qui. Passione e territorio, questa la formula della 500 Miglia Touring : auto d’epoca e i luoghi più belli della Lombardia da visitare mettendosi al volante insieme a tanti altri appassionati. Partenza e arrivo in piazza Vittoria a Brescia, dal 21 al 23 aprile : spettacolo assicurato e per gli equipaggi che si metteranno al volante per tre giorni di divertimento e la possibilità di vivere un viaggio emozionante alla scoperta del bello del nostro paese in simbiosi con le loro auto d’epoca.

Tirare fuori quelle “vecchiette” coccolate in garage per tutto l’inverno e portarle su e giù per passi di montagna, costeggiare i laghi e attraversare i centri storici, parcheggiare a pettine e lasciare che la gente le ammiri è anche questo una manifestazione turistica per veicoli storici e permette a chi ama queste macchine di una volta di vederle da vicino. paraurti in ferro, griglie dei radiatori cromati, cruscotti con del sano legno come non ne fanno più e poi il rombo di quei motori di un tempo e magari qualche cigolio di troppo o un punto di ruggine segni dell’età… Ci sta anche questo.



Se non volete perdervi lo spettacolo, l’appuntamento per tutti gli equipaggi sarà venerdì 21 aprile davanti al porticato dell’Hotel Vittoria a Brescia. Punzonatura, consegna dei road book, taglio del nastro e partenza. Ritorno domenica 23 aprile dalle 14.30 in poi quando la piazza si animerà di colori e potrete ascoltare il racconto degli equipaggi che hanno terminato il loro giro di Lombardia.



Tra le automobili veterane già iscritte a questa edizione una Jaguar Heritage del 1953 che arriva dalla Baviera mentre fra le auto della categoria “Touring” spiccano una Rolls Royce Cabrio del 2002 e una BMW Z8 del 2000 . La nostra gallery per darvi un assaggio…