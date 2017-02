La 20quattro Ore delle Alpi con Audi A4 allroad

Poco meno di 1.400 km dʼalta montagna in 24 ore, scavallando 25 passi alpini! È lʼincredibile “ 20quattro ore delle Alpi ”, una massacrante gara di durata giunta alla seconda edizione, che Audi Italia organizza per esaltare le qualità dinamiche della favolosa A4 allroad . Una cavalcata fantastica tra le Alpi quella delle cinque vetture impegnate in gara.

Partite dal Sestriere, le cinque Audi A4 allroad sono arrivate a San Cassiano dopo 1.392 km di strade dʼalta montagna, senza mai spegnere il motore! La prima tappa ha portato gli equipaggi dal Sestriere (la Home of quattro più occidentale dell’arco alpino) a Chamonix. Qui le vetture si sono mosse in direzione di San Bernardino e, dopo il cambio di equipaggio in piena notte, si è proseguito verso Madonna di Campiglio, prima “Home of quattro” del settore alpino orientale, dove si è arrivati alle prime luci dell’alba. Dei 25 passi alpini attraversati, il più alto è stato il Bernina coi suoi 2.328 metri di altezza. Una gara endurance conforme ai codici sportivi F.I.A. e Acisport, svolta sotto l’egida regolamentare dellʼAutomobile Club dʼItalia.