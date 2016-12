20 giugno 2016 10:40 Lʼoriginalità intelligente di SsangYong XLV La funzionalità è la prima qualità

Quando si dice poliedricità. I Suv compatti, in effetti, sono talvolta carini, hanno un look curato, fanno tendenza, ma poi sotto sotto non è che siano più spaziosi e funzionali di unʼauto tradizionale. Per dare qualcosa in più, SsangYong lancia sul mercato italiano XLV, la variante Crossover Wagon di Tivoli. Lʼassetto e la dinamica di marcia sono propri di un Suv, ma abitacolo e bagagliaio sono quelli di una versatile station wagon.

Il nome XLV è in effetti una sigla, sta per “eXtra Lifestyle Vehicle” e dà lʼidea di quale sia la vocazione del veicolo. Lungo 24 cm più di Tivoli, pur avendo lo stesso passo di 2,6 metri, offre una buona abitabilità per cinque adulti e 720 litri di capienza del bagagliaio. SsangYong non vuol trascurare nulla del comfort e della sicurezza oggi richieste dal mercato, e così XLV ha i sedili e il volante riscaldabili, il climatizzatore automatico bizona e un sistema dʼinfotainment con schermo ad alta risoluzione da 7 pollici che integra il navigatore TomTom e la retrocamera di parcheggio, mentre i sensori di parcheggio sono sia anteriori che posteriori. Tutto di serie, come i sette airbag e le luci diurne e i fari a LED.