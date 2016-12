Lʼoffensiva Audi nel segmento Suv

Torniamo sulla Audi Q2, lʼinedito Suv compatto che allarga la famiglia di Suv della Casa di Ingolstadt ed è uno dei modelli più interessanti di Ginevra 2016. Ce ne parla Fabrizio Longo, responsabile Audi per lʼItalia, che definisce "multiuso per eccellenza" la vettura. È giovane, cittadina, ma non disdegna un pubblico più adulto e macinatore di km. Ha motori affidabili e di grande efficienza e la trazione integrale sulle versioni top di gamma.