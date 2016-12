Lʼincredibile sfida tra Jaguar XJ e il drone

La sfida è di quelle che non ti aspetti. Tipo Batman contro Superman, o unʼauto contro un jet, e questʼultimo paragone cʼazzecca di più! La Jaguar XJ affronta un drone tecnologicamente avanzato in una sfida davvero speciale. Al volante della berlina inglese è Mark Higgins , pilota stuntman in tanti film hollywoodiani di successo. Il radiocomando del drone è invece affidato a JaeHong Li , campione cinese della specialità.

Nel video la grande berlina Jaguar pilotata da Higgins sfida il più sofisticato dei droni: DJI Inspire, equipaggiato con la telecamera aerea Zenmuse X5 con vista a 360 gradi, la migliore della sua categoria. Sfuggire allʼinseguimento di un drone è certamente difficile per una vettura costretta a terra e obbligata a ostacoli che in cielo non esistono, ma lo stuntman se la cava a meraviglia con la grande berlina Jaguar. Senza dimenticare che le riprese di telecamere hanno un effetto scenico importante se montate su droni, ma hanno altresì la loro utilità anche per la sicurezza a bordo delle vetture, favorendo manovre autonome come parcheggi e retromarcia.