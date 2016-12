Lʼincredibile Rally 2014 di Volkswagen

09:00 - Quando si dice un trionfo. Volkswagen nel Campionato Mondiale Rally è approdata soltanto lʼanno scorso, nel 2013. E subito la Polo R WRC ha vinto il titolo con la formidabile coppia Ogier-Ingrassia. Questʼanno il bis e che bis! Volkswagen ha battuto il record assoluto di vittorie in una singola stagione: 12 gare su 13! Alle 8 vittorie del nuovo “cannibale” Sebastien Ogier (erede del mito Loeb), si aggiungono le 4 vittorie di Latvala con la sua Polo R WRC. Va da sé che la Casa tedesca conquista sia il titolo mondiale piloti che costruttori.

E dire che fino a due anni fa il dominio dei rally non parlava certo tedesco. I francesi di Citroen (e del primo “cannibale” Loeb) avevano vinto 9 titoli di fila, replicando alla sfida dei costruttori giapponesi e riproponendo il primato europeo dopo gli anni dʼoro di Lancia (11 volte vincitrice del Mondiale Rally). Poi Volkswagen è scesa in campo a gennaio 2013 nel Rally di Montecarlo e ha subito iniziato a vincere, senza mai smettere. Questʼanno Ogier è salito sul gradino più alto del podio 8 volte: Montecarlo, Messico, Portogallo, Italia-Sardegna, Polonia, Australia, Spagna e lʼultima gara pochi giorni fa in Galles nel Rally di Gran Bretagna. Per il campione francese e il navigatore Ingrassia è il bis del titolo dello scorso anno. Ma niente male sono anche le 4 vittorie del finlandese Latvala, secondo nel Mondiale Piloti ma pronto ormai al sorpasso il prossimo anno. Sempre nel nome di Volkswagen, chiaro, perché oggi francesi e giapponesi sembrano lontani. Attenzione ai coreani però, Hyundai questʼanno debuttava nel Mondiale Rally e ha vinto lʼunica gara sfuggita a Volkswagen. Incredibile a dirsi, proprio nel rally di casa in Germania.