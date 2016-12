Lʼincredibile 2014 italiano di Renault

18:00 - Una vera gamma anticrisi. Può essere orgogliosa Renault dei suoi risultati in Italia nel 2014, perché in un mercato che dà timidi segni di ripresa (+ 5% tra auto e veicoli commerciali), il gruppo Renault ha aumentato le vendite del 29,2% lo scorso anno, superando la soglia delle 130 mila immatricolazioni. Con belle soddisfazioni: la Clio che conquista la vetta di auto straniera più venduta in Italia, Dacia Duster e Renault Captur sul podio dei Suv, la gamma di veicoli elettrici al vertice fra tutti i costruttori.

La soddisfazione del gruppo transalpino si palesa nella migliore quota mercato in Italia degli ultimi 28 anni: 8,8%, di cui 6,1% col brand Renault e 2,7 con Dacia, che non smette la sua ascesa. Le vendite ai privati sono cresciute del 36% nel 2014 e campione assoluta si è rivelata la nuova Clio con 40.864 immatricolazioni. La versione Costume National ha da sola conquistato più di 11 mila clienti. Il Suv compatto Captur è stato venduto in oltre 18.500 unità e Dacia Duster in 18.375 unità. Successo anche per la nuova Twingo, la city car a trazione posteriore che ha già conquistato 3.400 italiani dal lancio, mentre di vero exploit si può parlare per la gamma di veicoli elettrici: la biposto Twizy, la compatta Zoe e il furgone Kangoo Z.E. hanno collezionato 682 immatricolazioni.

Con 39.945 unità, Dacia ha aumentato i volumi italiani del 42%, col best-seller Duster che ha venduto il doppio del 2013. Merito anche dellʼorganizzazione, con lʼapertura dei Renault Store e con il progetto C@re (Customer Approved Renault Experience) di ammodernamento della rete vendite, che prevede lʼespansione degli showroom con 120 nuovi venditori. Il 2015 proporrà tante novità di prodotto e innovazioni importanti, a cominciare dai motori e dalle trasmissioni. Il primo modello in cantiere è il nuovissimo Espace, ma si punta anche sul prossimo crossover di segmento C.