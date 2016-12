Lʼimpronta artistica di Mazda MX-5 RF

Cinquanta esemplari super, super esclusivi. E dire che Mazda MX-5 non ama i numeri piccoli: è da più di 25 anni la spider più venduta del mondo. Questʼanno ha raggiunto la soglia del milione di modelli venduti. Ma per la nuova serie, quella con hard top e connotata dalla sigla RF ‒ Retractable Fasback ‒ Mazda non ha voluto rinunciare a una “Limited Edition” davvero speciale, che nasce dalla collaborazione col giovane artista Tindar.