8 febbraio 2016 09:00 Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo Esemplare unico per Womanity Foundation

Umanità? No Womanity! Più che uguaglianza di genere, è vero invece che quando si parla di "umanità" lʼuniverso femminile è più sensibile al tema. Ed è per questo che Garage Italia Customs ‒ lʼatelier di design fondato da Lapo Elkann ‒ ha deciso di celebrare i 10 anni di Womanity Foundation personalizzando in modo unico una Jeep Renegade. Il ricavato dellʼasta benefica andrà alla fondazione che sostiene le pari opportunità delle donne nel mondo.

Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 2 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 3 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 4 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 5 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 6 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 7 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 8 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 9 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 10 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 11 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 12 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 13 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 14 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 15 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation 16 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼidea di Jeep Renegade secondo Lapo La Jeep Renegade secondo Garage Italia Customs allʼasta a favore di Womanity Foundation leggi dopo slideshow

“Le donne sono il bene più prezioso al mondo, abbiamo il dovere e l'obbligo di proteggerle e rispettarle, sempre", ha detto Lapo Elkann parlando dellʼiniziativa. Che si deve anche al contributo della filiale svizzera di Jeep, che ha donato lʼesemplare del Suv Renegade per il lavoro creativo della giovane società di design milanese. Una vettura realizzata con il pattern pied-de-poule, una speciale pellicola con stampa personalizzata che riproduce per la carrozzeria la raffinata fantasia in bianco e nero molto amata dalle donne. Un procedimento analogo è stato svolto per il rivestimento della selleria, con pelle nera fornita da Foglizzo Leather e il motivo pied-de-poule su tutti gli interni, cruscotto incluso.