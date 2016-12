9 luglio 2016 09:30 Lʼestate sempre in festa di Jeep I 75 anni del brand dalla Spagna alla Sardegna

Ci sono eventi che vanno avanti da soli, per la passione di chi li anima e non perché un ufficio li organizza a tavolino. Come i Camp Jeep, organizzati fin dal 1953 negli Stati Uniti (il primo fu in California) dai Jeep Owners Group, una community di proprietari di Jeep vecchie e nuove che conta oggi 75 mila adepti nel mondo.

Lʼestate festosa di Jeep 1 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 2 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 3 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 4 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 5 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 6 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 7 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 8 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 9 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 10 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 11 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 12 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 13 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 14 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 15 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 16 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 17 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 18 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 19 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 20 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 21 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 22 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 23 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 24 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 25 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 26 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 27 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 28 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 29 di 45 Da video Da video Lʼestate festosa di Jeep 30 di 45 Da video Da video Lʼestate festosa di Jeep 31 di 45 Da video Da video Lʼestate festosa di Jeep 32 di 45 Da video Da video Lʼestate festosa di Jeep 33 di 45 Da video Da video Lʼestate festosa di Jeep 34 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 35 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 36 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 37 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 38 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 39 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 40 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 41 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 42 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 43 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 44 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep 45 di 45 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼestate festosa di Jeep leggi dopo slideshow ingrandisci

Da qualche anno i Camp Jeep sono arrivati anche in Europa. Nelle immagini vediamo lʼultimo svolto in Spagna, nel cuore della Catalogna, dove sono arrivati 2.000 fan dei fuoristrada più famosi al mondo. Un evento importante, ché cade nellʼanno in cui Jeep festeggia i 75 anni di storia. Ma chi segue le vicende del brand Usa sa che raduni, meeting, show nel nome di Jeep sono allʼordine del giorno, come la scalata allʼEtna della gamma 75° Anniversario. Anche in Italia, dove a fine giugno si è svolto a Maggiora, in Piemonte, la 14° edizione di “Jeepers Meeting”. Un evento che si apre alle famiglie e che vede chiunque potersi cimentare nei percorsi off-road allestiti, con tanto di Truck Jeep che si trasforma in ponte alto 6 metri e dotato di una bascula con una pendenza di 45 gradi!