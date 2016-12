Lʼesperienza di gusto per conoscere Lexus RX

Che cosa unisce le Cantine Antinori del Chianti Classico , una cena stellata in una dimora storica veronese, la performance dellʼartista Sevdaliza nellʼelegante Palazzo Cicogna di Milano e il sound crossover di Dardust alla Galleria Nazionale dʼArte Moderna di Roma? A unire queste cose è la nuova Lexus RX Hybrid , che in attesa di arrivare sul mercato italiano a gennaio si fa conoscere nelle cornici più raffinate, esclusive e suggestive.

Modalità di charme che, tutto sommato, rappresentano la cifra di Lexus RX Hybrid, il più esclusivo di tutti i Suv premium che affollano oggi i mercati automobilistici. Con la sua trazione al 100% elettrica, la nuova RX Hybrid si è presentata lo scorso 27 novembre alle Cantine Antinori di San Casciano in Val di Pesa, nel cuore del Chianti Classico, nella cui architettura d'avanguardia ha accompagnato il pubblico ospite in una visita guidata del Museo, delle Cantine e delle Vigne, con cena e degustazione dei vini della cantina. Cena stellata con la chef Cristina Bowerman il 30 novembre a Palazzo Castellani di Sermeti a Verona, una dimora storica del tardo Medioevo a due passi dallʼAdige. "Sapori della tradizione in chiave innovativa", il mantra della preparazione della chef.