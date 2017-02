Lʼespansione Seat passa da Ibiza

“La Seat è la marca automobilistica più giovane nellʼUnione Europea e la nuova Ibiza va in questa direzione grazie al lavoro su infotainment e connettività”. Parole di Luca De Meo , il manager italiano (ex Fiat e Alfa Romeo) che il gruppo Volkswagen ‒ proprietario di Seat ‒ ha voluto alla guida della Casa spagnola. Con risultati eccellenti, visto che le 410 mila Seat vendute nel 2016 sono il miglior risultato di sempre per il brand.

E poi cʼè un dato che rincuora De Meo, ed è la crescita esponenziale di Martorell, lo storico stabilimento Seat alle porte di Barcellona. “La fabbrica è ormai la terza del gruppo VW e il fatto di averci portato la produzione di Audi A3 ha elevato la qualità complessiva ‒ spiega il manager italiano ‒ anche se cʼè ancora un gap tra la qualità delle auto Seat e quella percepita dai clienti. La reputazione del brand è da migliorare, ma la sfida è lʼespansione in altri mercati e inizieremo dal Nord Africa per arrivare al Centro e Sud America. In realtà vogliamo crescere anche in Francia e Italia ‒ aggiunge De Meo ‒ e Seat può essere il modo per accedere agli altri brand del gruppo VW”. E lʼelettrica? Ormai sembra necessario seguire questo filone per crescere, e Seat sembra propensa a lanciare la sua prima auto elettrica nel 2019.