Lʼesclusività di Jeep Wrangler X

08:00 - Il concetto di “customizzazione” è nel Dna di Jeep Wrangler. Lʼevergreen del marchio Usa, che nel corso degli anni ha identificato col suo nome un intero segmento di veicoli, si presta alle personalizzazioni. Negli ultimi 4 anni sono state realizzate varie “limited edition” di questo modello ‒ Arctic, Mountain, Moab, Rubicon 10th Anniversary, Polar ‒ e ora tocca a Wrangler X, che arriva in Italia nelle due configurazioni a due o quattro porte.

Basata sulla versione Sahara, e disponibile in 4 livree di carrozzeria (Bright White, Black, Firecracker Red e Baja Yellow), la nuova Jeep Wrangler X si presenta con l’esclusivo “Freedom Top”, cioè il tetto rigido a tre pannelli removibile, che trasforma il 4x4 in un originalissimo fuoristrada cabriolet. Di serie questa versione si caratterizza per la griglia a sette feritoie in tinta di carrozzeria e inserti di colore nero lucido, il cofano motore rialzato con doppie prese dʼaria, i cerchi in lega da 18 pollici e il tappo del serbatoio nero “by Mopar”. Il motore resta il 2.8 turbodiesel da 200 CV, con cambio automatico e sistema di trazione integrale inseribile manualmente con unʼapposita leva accanto al cambio.

Allʼinterno Jeep Wrangler X ha i sedili in pelle di colore nero, quelli anteriori riscaldabili, il volante in pelle con comandi integrati, il climatizzatore automatico e per lʼinfotainment il sistema multimediale Uconnect con navigatore GPS e schermo touchscreen da 6,5 pollici. Lʼhard disk di bordo è da 40 gigabyte e non mancano la porta USB, lʼingresso AUX e il lettore DVD video. I prezzi di Jeep Wrangler X partono da 42.900 euro per il modello a tre porte e da 46.100 euro per Wrangler Unlimited a 5 porte.