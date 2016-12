Lʼenergia di Citroen C4 Aircross

La Cina, sempre la Cina quando si parla di futuro e di prospettive. E allora non sorprende nessuno che Citroen sia andata a Shanghai a svelare in anteprima mondiale il suo nuovo crossover: C4 Aircross, un prototipo al momento. E giacché cʼera, ha pure lanciato sul mercato del grande Paese asiatico la C4 Cactus. E se questʼultimo è originale di suo, con gli Airbump sulla fiancata che servono a proteggere la carrozzeria, C4 Aircross promette di non essere meno innovativo.