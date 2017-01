Lʼelettronica integrata delle Mazda del 2017

Si chiama G-Vectoring Control ed è molto di più di un sofisticato sistema che tiene sotto controllo la tenuta di strada e la trazione. È un software, che avvolge nel complesso il comportamento del motore, della trasmissione, dello sterzo e del telaio. Ognuno lavora in funzione dellʼaltro, è cioè integrato, e questo migliora la maneggevolezza del veicolo. Lo vediamo in funzione in queste immagini, in perfetta identità col concetto di base con cui è definito: “Jinba Ittai”, in giapponese, vale a dire il cavallo e il cavaliere che si muovono come una cosa sola. Il G-Vectoring Control sarà lanciato su tutte le nuove Mazda prodotte a partire da questʼanno, purché dotate dei nuovi motori Skyactiv.