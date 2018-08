Lʼauto elettrica russa sarà prodotta da Kalashnikov

Unʼauto che fa fuoco e fiamme , che quando scatta è una fucilata, e via di questo passo… Le battute si sprecano in questi giorni sui social alla notizia che Kalashnikov , la celebre azienda russa di armi, ha deciso di entrare nel mercato automobilistico con una vettura elettrica . Il prototipo si chiama CV-1 e ambisce a essere la risposta russa nientemeno che a Tesla.

La prima cosa da dire però è che Kalashnikov Concern è unʼazienda giovane, che nasce dalle ceneri della gloriosa (e fallita!) fabbrica con due secoli di vita e famosa nel mondo per i suoi mitra e il celeberrimo AK-47. Dal 2013, anno della rinascita, sta cercando di diversificare i settori dʼintervento, creando linee di abbigliamento per civili e militari, ombrelli, cover di telefonici, ecc. I veicoli elettrici le stanno a cuore da un poʼ: agli scorsi Mondiali di calcio ha sperimentato lʼimpiego di motociclette elettriche per le forze dellʼordine e in cantiere ha già la Ovum, prototipo di utilitaria elettrica.