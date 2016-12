Lʼasta dʼoro della cabriolet Citroen

09:30 - Guardatela bene! Perché non si sa mai nella vita, e magari in qualche occasione vi è capitata di vederla da qualche parte, magari nel garage di un parente o lʼofficina di un conoscente che vuole disfarsene. È la Citroen Traction Avant 15 Six Cabriolet. Unʼauto storica, aggiudicata allʼasta nei giorni scorsi a Fontainebleau ‒ dalla casa dʼaste Osenat ‒ alla cifra mirabolante di 612.440 euro! La Citroen più “costosa” nei 96 anni di storia della Casa francese.

Certo sarà difficile averla vista, a meno che non frequentiate la famiglia Michelin, quella degli pneumatici. Sì perché la Traction Avant 15 Six Cabriolet battuta allʼasta appartenne alla moglie di Pierre Michelin, fondatore della celebre azienda. La vettura fu costruita sul finire degli anni 30 del secolo scorso in tre soli esemplari, gli altri due finirono alla Contessa di Portes, che era intima del primo ministro Paul Reynaud, e allʼex ambasciatore francese negli Stati Uniti. Per colpa della guerra, i progetti per ampliare la gamma di vetture decappottabili Citroen cessarono e fu necessario attendere fino al 1960 per rivedere una cabriolet della marca francese: la Usine Cabriolet basata sulla DS.

La Traction Avant 15 Six Cabriolet battuta da Osenat è color rosso fiammante e riporta impressa sulla cornice del parabrezza la data del 18 maggio 1939, probabilmente giorno di fabbricazione della scocca. Insomma unʼauto per veri appassionati ed esperti, che ha saputo battere in casa Citroen il primato della SM Cabriolet Mylord di Chapron del 1975, aggiudicata per 548.300 euro allʼasta organizzata da Artcurial in occasione del salone Rétromobile del 2014.