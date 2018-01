Lʼassistente vocale di Bosch al CES di Las Vegas

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas sta acquisendo, anno dopo anno, una dimensione sempre più universale. È qui, in questa grande kermesse dedicata alle tecnologie, allʼinformatica e allʼelettronica di consumo che si scopre il mondo che sarà. O almeno una parte. E lʼautomobile cʼentra ancora in questo futuro e a Las Vegas è protagonista.

Infatti, tra TV supersottili che si piegano e ripongono, valigie in grado di camminare da sole accanto al proprietario, robottini che fanno il bucato e preparano la cena, il mondo dellʼauto ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. È il caso di Bosch, colosso tedesco dellʼinnovazione, che al CES 2018 ha svelato il suo nuovo assistente vocale, super evoluto e in grado di comportarsi come un vero passeggero aggiunto. Bosch lʼha battezzato Casey, ma ciascuno può dargli il nome che vuole: non ha bisogno di connessioni esterne ed è multilingue. Funziona anche se si è in galleria o se abbiamo lo smartphone spento, e non bisogna tradurgli nomi e indirizzi, li riconosce da sé.