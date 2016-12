Lʼassetto “magico” di Mercedes S 65 AMG

Lʼunico dubbio è la scelta tra la classica berlina 4 porte o la sensuale coupé due porte. Per il resto la Mercedes Classe S nella versione sportiva 65 AMG sa di essere la migliore delle auto possibili. Più di unʼammiraglia, più di una supercar, più di un concentrato di tecnologie, la Mercedes S 65 AMG sa colpire gli occhi, il cuore e la mente.

È innanzitutto lʼauto col dono della vista! Sì perché lʼassetto sportivo AMG sfrutta un dispositivo unico e fornito di serie: lʼautotelaio “Road Surface Scan” che legge le irregolarità del manto stradale prima di passarci sopra, adattando di conseguenza le sospensioni, costantemente. Mercedes lo definisce un assetto “magico”, che ha pure la funzione di inclinare la vettura in curva, senza ovviamente che i passeggeri se ne accorgano più di tanto. Per il resto la Mercedes S 65 AMG, berlina e coupé, resta un trionfo di eleganza e sportività. Il motore è il 12 cilindri biturbo di 6 litri di cilindrata, capace di sviluppare la potenza di 630 CV e una coppia massima fantasmagorica di 1.000 Nm. Le prestazioni sono da pista: la versione berlina è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, la coupé lima ancora qualche decimo.

Prestazioni che non intaccano il comfort supremo che lʼammiraglia tedesca sa offrire, arricchito ulteriormente dal touchpad per gestire le funzioni di bordo (guida, infotainment) e dal Head-up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida ed evita che il guidatore si distragga troppo abbassando lo sguardo verso i contagiri. Sempre per la sicurezza la vettura dispone del sistema “BAS Plus”, che previene il rischio di incidenti agli incroci, e del “Distronic Plus” per mantenere costante la distanza di sicurezza e frena e accelera automaticamente. Insomma, un vero gioiello di sportività ed eleganza, e poco importa che in gamma Mercedes aveva già la S 63 AMG. In Italia è al momento commercializzata soltanto la S 65 AMG Coupé, al prezzo di 258.000 euro, e comprende un istruttivo giorno di corso presso la AMG Driving Academy per conoscere al meglio le potenzialità della supercar tedesca.