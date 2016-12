Lʼarredo esclusivo come unʼauto Bugatti

Una sedia "Cobra" griffata Bugatti . O anche una poltrona, un sofa, una serie di tavoli, per la casa o lʼufficio, letti e altri mobili. Tutto con la firma Bugatti, presente alla Design Week di Milano , che chiuderà i battenti domani. Perché, per chi ancora non lʼavesse capito, il grande salone dedicato al mobile e al design ha nellʼauto una protagonista assoluta.

È il caso di Bugatti, che ha scelto la vetrina primaverile della Design Week per presentare la collezione di oggetti dʼarredamento che porta il suo nome. E come la Veyron, o l'ultima nata Chiron, anche questi oggetti sono favolosi, bellissimi e spesso posizionati a un livello di superlusso che li rende sognabili e inaccessibili. E con materiali come la fibra di carbonio, usata nellʼindustria dellʼauto e ora nellʼarredamento. In queste immagini vediamo qualcosa della nuova Bugatti Home Collection, distribuita sotto licenza da Luxury Living Group e realizzata da Etienne Salome, a capo della divisione di Interior Design Bugatti, e dallʼarchitetto Carlo Colombo. Ma cʼè un altro nome da ricordare, quello di Carlo Bugatti, padre di Ettore che emigrò in Francia per fondare lʼazienda automobilistica. Carlo costruiva mobili, come la prima Cobra Chair del 1902, oggi reinterpretata per la rassegna milanese.