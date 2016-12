16 ottobre 2016 08:45 LʼAccademia lʼOreal per la Mercedes B Next Contenuti in più per venire incontro alle donne

Unʼauto per le donne, quante volte lʼabbiamo sentito dire. Sempre piccole, city car di segmento A che costano poco (chissà mai si sfascino…), poco ingombranti così che si parcheggiano facile, magari con qualche dettaglio di stile e colori vivaci di carrozzeria. Il pregiudizio è evidente! E se solo ci guardassimo un poʼ intorno, con le mamme che vanno a prendere i bambini a scuola e li portano in piscina, a danza, a calcio, e nel frattempo hanno il baule pieno per la spesa, beh allora ci si accorgerebbe che le donne, quando possono, si mettono al volante di una monovolume, un Suv o una station wagon.

Tipo una Mercedes Classe B, la cui clientela non a caso parla al femminile (52% delle vendite). Ed è per questo che per lanciare la nuova serie speciale Next, Mercedes ha scelto L’Accademia L’Oréal di Roma, uno dei luoghi più amati dalle donne. Forse perché in unʼaccademia di stile, che si dedica da una vita al fascino e alla moda, è facile parlare ‒ e arrivare! ‒ al cuore delle donne, e a comprenderne le mille loro esigenze. Altro che city car! La nuova special edition Classe B Next si rivolge direttamente allʼ“altra metà del cielo”, dedicando a loro sia lʼesclusività che le tecnologie che più vogliono, tipo lʼavviamento senza chiave (Keyless Start), la telecamera di retromarcia per parcheggiare,un navigatore a meno di 500 euro.