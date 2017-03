Kimi Raikkonen al volante della GTC4Lusso T

Allʼindomani del trionfo in Australia, i ferraristi sembrano convinti di poter vivere un anno di grandi emozioni . Non sarà facile, certo, mettere le ruote sempre davanti alle Frecce dʼArgento, ma la competizione che ne deriva saprà regalare gioie al popolo del Cavallino. Qualcosa in più si chiederà anche a Kimi Raikkonen , giunto quarto nel primo GP della stagione, ma già tester dʼeccezione della GTC4Lusso T , lʼultima versione della berlinetta 4 posti Ferrari.

Lo vediamo in queste immagini Kimi, pronto a dividersi tra la passione per le rosse di Maranello e unʼaltra sua passione: lʼhockey su ghiaccio! Insieme ai motori, forse, lʼunico altro grande sport della Finlandia. Al volante della GTC4Lusso T, Raikkonen esprime tutta la vitalità del motore V8 turbo Ferrari, capace di sviluppare 610 CV con una cilindrata inferiore ai 4 litri. Vale a dire “soltanto” 80 CV in meno della GTC4Lusso con motore V12. Una berlinetta a trazione posteriore che produce accelerazioni mozzafiato la GTC4Lusso T: da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, per una velocità massima di 335 orari! Dotata peraltro del sistema 4WS con ruote posteriori sterzanti, che consente la massima agilità e stabilità negli ingressi in curva. In arrivo in questi giorni sui mercati europei, la Ferrari GTC4Lusso T costa a partire da 230 mila euro.