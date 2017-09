Kia svela il Suv Stonic e la berlina sportiva Stinger

Lʼoffensiva nel segmento dei Suv e crossover fa parte delle strategie del gruppo Hyundai, cui Kia appartiene, e così accanto a Hyundai Kona ecco il “gemello” diverso Kia Stonic, a rafforzare la gamma a cavallo tra i segmenti B e C. Facile da riconoscere, con la griglia a “muso di tigre” tipica degli ultimi modelli Kia, Stonic è un crossover di bellʼaspetto, dinamico ed elegante , con un design del tetto in stile Targa dal sapore sportivo. Le soluzioni bicolore danno un tocco di esclusività al veicolo, con 20 combinazioni possibili tra colori di carrozzeria e 5 tinte per il tetto. Lʼarrivo a listino in Europa è previsto subito dopo la fine del salone francofortese.

Nel quarto trimestre dellʼanno arriverà invece Stinger, la coupé/berlina 4 porte che Kia ha già fatto esordire in altri mercati globali. Sarà la nuova ammiraglia del brand e si caratterizza per il design da granturismo, anche se con 4 portiere, con due motorizzazioni per lʼEuropa: 2.0 benzina e 2.2 diesel. Al suo fianco nellʼofferta di alta gamma ci sarà il restyling di Kia Sorento, il grande Suv che per la prima volta viene proposto in una versione GT Line. Come la Stinger, anche la Proceed Concept nasce nel Centro Design Kia di Francoforte e si annuncia come il modello centrale della più antica Casa coreana, ma la versione definitiva la scopriremo soltanto nel 2018.