Kia Sportage, new look in stile crossover

Il concept con cui è stata progettata la quarta generazione di Kia Sportage è la dinamicità, in sintonia col gusto europeo, tanto che il Suv è stato disegnato nel Centro Stile europeo di Kia, situato tra lʼaltro proprio a Francoforte. Il nuovo Sportage presenta inediti gruppi ottici avvolgenti, che girano verso i passaruota con un motivo arcuato e quasi felino. La griglia della calandra ‒ quella che Kia chiama "naso di tigre" ‒ è stata abbassata e allargata, così da esprimere la sensazione di un maggior dinamismo. Slanciata la fiancata, e anche il tetto è stato reso più sportivo con una linea che scende verso il portellone in stile coupé. In effetti, Sportage punta a proporsi come moderno crossover e per questo ha anche un passo aumentato, che ha permesso agli ingegneri Kia di aumentare la spaziosità dellʼabitacolo e il comfort dei passeggeri.