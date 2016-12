Kia Sportage, grandi valori di comfort

È il modello Kia più venduto dʼEuropa: 100 mila unità soltanto nel 2014. Sportage ha sempre avuto un buon successo in Italia, per lʼottimo rapporto qualità/prezzo, ma ora la più antica Casa coreana sta giocando anche la carta del design più emozionale. In rampa di lancio cʼè la quarta generazione di Sportage, ancora più spaziosa, con equipaggiamenti più ricchi, nuovi motori e cambi e la prima volta di una versione GT Line dal sapore chiaramente sportivo.