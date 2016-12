Kia Sorento alza lʼasticella dei contenuti

09:30 - Un Suv di stazza e personalità, con contenuti standard che, su veicoli concorrenti, si dovrebbero pagare come optional extra, e in più una garanzia ufficiale di 7 anni! Stiamo parlando di Kia Sorento, maestoso Sports Utility coreano giunto alla terza generazione e in questi giorni sul mercato italiano. Un veicolo con sette posti a sedere, penalizzato forse dallʼunica motorizzazione proposta a listino, un 2.2 turbodiesel di concezione moderna, più che brillante coi suoi 200 CV e omologato Euro 6.

Nuovo Kia Sorento si presenta ancora più grande e funzionale, guadagna una decina di centimetri in lunghezza e arriva ai 4,8 metri. È però un poʼ più largo e più basso, così da acquisire linee più slanciate e dinamiche, mentre la griglia frontale (col tipico disegno a “naso di tigre”) mostra un effetto tridimensionale di gran pregio. È però la scocca completamente rinnovata lʼaspetto tecnico più significativo, perché progettata per migliorare lʼhandling e il comfort di guida. Un pannello isolante migliora del 30% lʼassorbimento dei rumori e rende lʼabitacolo più silenzioso. Nella ricca dotazione di sicurezza spicca lʼAround View Monitor, con 4 telecamere che sorvegliano lʼintero perimetro del veicolo. Ma ci sono pure il Cruise Control adattivo con controllo radar della distanza, lʼavviso di veicoli che arrivano dagli angoli ciechi e il sistema che ripete i segnali stradali sul display.

Gli interni svelano un ambiente premium, con finiture argentate e un ampio utilizzo di pelle e materiali soft touch per la plancia e i pannelli. Lʼabitacolo è molto spazioso, con 5 passeggeri a bordo il bagagliaio offre un volume di carico che va da 515 a 605 litri, dipende da quanto scorre il sedile posteriore. In più cʼè la terza fila di sedili che con due tocchi di levetta crea due altri posti (posti veri!). Il motore 2.2 a gasolio limita i consumi medi sui 100 km a soli 5,7 litri ed è abbinabile sia al cambio manuale che automatico. I prezzi di nuovo Kia Sorento vanno da 36.500 a 49.000 euro e la garanzia è 7 anni o 150.000 km.