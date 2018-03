17 marzo 2018 09:45 Kia, lʼobiettivo è crescere in Europa Nuova gamma Ceed, ma anche Rio GT e Optima

Kia ha più di un motivo per ritenere il Salone di Ginevra come il più importante per lei, almeno dal punto di vista strategico. La crescita del più antico brand coreano sembra infatti essersi un poʼ arrestata in Asia e Nord America, ma in Europa Kia va a gonfie vele e punta quanto prima a raggiungere le 500.000 unità vendute lʼanno. Forse già a partire dal 2018.

Al Palaexpo sul Lago Lemano sono dunque tante le proposte in arrivo, a cominciare dalla terza generazione di Ceed, che tra aprile e maggio arriverà in tutti gli showroom europei. La novità di prodotto è però la Ceed Sports Wagon, che arriverà in un secondo momento rispetto alla 5 porte. Con la nuova gamma Ceed ci saranno, inoltre, la Rio GT, la versione più sportiva della compatta di segmento B e la berlina ammiraglia Stinger, che col suo look dinamico sbarca in questi giorni sul nostro mercato. Infine a Ginevra cʼè la premiere europea di Optima, disponibile sia berlina che wagon, che sarà dotata anche di una nuova gamma motori benzina e diesel.