Karoq, Skoda fa il bis di Suv

Cʼè una cosa che subito si nota di Skoda Karoq ed è la familiarità di stile col fratello maggiore Kodiak. Stesse proporzioni dei volumi, stesse linee squadrate ma smussate, stessa versatilità, basti pensare che il bagagliaio da 521 litri è ai vertici della categoria. Non solo, ma può arrivare fino a una capienza di 1.820 litri smontando la seconda fila di sedili e trasformando il Suv in un vero van commerciale. Insomma un veicolo radicalmente diverso da Yeti, di cui Karoq prende il posto. Anche per lʼassetto, più orientato per la guida in fuoristrada e con 5 modalità di marcia settabili dal guidatore. Nuovo Skoda Karoq arriverà in Italia a fine anno con quattro moderne motorizzazioni, due turbo benzina e due turbodiesel, per potenze che vanno dai 115 ai 190 CV.