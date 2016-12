Jimny 2015: la “formica” Suzuki

09:30 - Suzuki ha presentato al 4x4 Fest di Marina di Carrara la versione 2015 di Jimny. Il piccolo, compatto e inarrestabile fuoristrada è stato il primo veicolo Suzuki ad essere venduto in Europa più di 40 anni fa (allora si chiamava SJ410 e poi Santana), ma il successo continua ancora oggi, perché la sua forza ha qualcosa di inspiegabile. In Versilia ha dato una dimostrazione impressionante, paragonabile a una formica che può trascinare pesi 50 volte superiori al suo.

Nuovo Suzuki Jimny è infatti riuscito a trainare una bisarca ‒ i camion che trasportano le automobili ‒ con 8 Jimny caricate. Il piccolo 4x4 ha trainato per 100 metri la bisarca da 20 tonnellate più 8 auto da 1.135 chilogrammi ciascuna, per un totale di oltre 30 tonnellate! Suzuki ha così pensato di commercializzare, accanto alle versioni Evolution ed Evolution+, una versione top di gamma di Jimny 2015, denomitata Arì, nome che in giapponese significa appunto “formica”. Il grande sforzo è stato peraltro compiuto con un piccolo motore 1.3 benzina di soli 85 CV, ma coadiuvato dalla formidabile trazione integrale Suzuki. Come dire: leggerezza esibita, ma muscoli nascosti e ben oliati.

La versione 2015 di Suzuki Jimny si caratterizza per lʼelevato livello delle dotazioni di serie. Ha il controllo elettronico della stabilità ESC, il sistema di controllo della pressione pneumatici, la spia che indica la marcia inserita. Quanto a comfort, Jimny è sempre stato il 4x4 vero, rude e spartano, ma adesso non rinuncia al volante e ai poggiatesta in pelle, mentre i sedili sono in ecopelle/tessuto. Nuovo è il quadro strumenti e le finiture interne sono cromate, per una dotazione di pregio che include anche i vetri oscurati privacy, i fari fendinebbia, i cerchi in lega leggera da 15 pollici e le barre sul tetto nell’elegante colorazione Nero/Silver. Di versioni Arì ne arriveranno in Italia soltanto 100 esemplari, il prezzo chiavi in mano è di 18.910 euro.