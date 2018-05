8 maggio 2018 08:50 Jeep Wrangler, in arrivo tre nuove edizioni speciali E nel weekend offerte speciali con finanziamento

Wrangler, lʼicona Jeep, si presenta nelle concessionarie italiane il prossimo fine settimana con tre nuove edizioni speciali: Golden Eagle, JK Edition e Rubicon Recon. Tutte montano il motore 2.8 turbodiesel da 200 CV, con cambio automatico a 5 marce. Un omaggio ai 10 anni di presenza di questa generazione di Wrangler sul nostro mercato, dove per la prima volta si è anche proposto con carrozzeria 5 porte.

Wrangler Golden Eagle, JK Edition e Rubicon Recon Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Iniziamo con la serie speciale Golden Eagle, il cui look si contraddistingue per la griglia in tinta e le cornici dei fari color bronzo, i cerchi in lega da 18 pollici e i passaruota in tinta, più lʼoriginale Dual Top che include lʼhard top e la nuova capote premium. Si fa notare, sulla parte superiore del cofano, la decalcomania con l’aquila, mentre di lato spicca la scritta “Golden Eagle”. Dettagli color bronzo anche allʼinterno, mentre la pelle riveste i braccioli delle portiere anteriori e la consolle centrale. Un impianto audio Alpine Premium qualifica l’infotainment di questa serie speciale di Wrangler, che a listino costa da 47.750 euro.

Riservata espressamente allʼarea EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa), la serie speciale JK Edition sarà prodotta in soli 1.250 esemplari. Si basa sulla versione Sahara e vi aggiunge dettagli di stile importanti, come la possibilità di abbinare lʼhard top bianco a quello in tinta. I cerchi in lega specifici da 18 pollici e il cofano Power Dome con doppia presa dʼaria caratterizzano questa versione speciale proposta soltanto a 5 porte e a partire da 51.000 euro. La terza serie è la Wrangler Rubicon Recon e ha un carattere più marcatamente offroad. Si parte dal livello Rubicon e si rafforza con le protezioni in ghisa dei differenziali anteriori e posteriori. Il sistema di trazione integrale è di tipo inseribile e gli assali sono a bloccaggio elettronico. Look in sintonia con le altre versioni (cʼè il Dual Top), come le dotazioni interne, e prezzi che partono da 51.000 euro.