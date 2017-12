Jeep Wrangler 2018, la coerenza come virtù

Si specchia nella sua storia Jeep , nel suo modo unico di fare autoveicoli. E se cʼè un modello che è il più vicino ai mitici Willys che conosciamo dalla II Guerra Mondiale in poi, beh questo è Wrangler . Un fuoristrada a trazione integrale “nudo e crudo”, come amano definirli gli americani questo genere di veicoli, che si rinnova adesso col Model Year 2018 ma resta fedele a sé stesso.

Il marchio Jeep conta tanto per il giovane gruppo Fiat Chrysler Automobiles, e non soltanto per questioni di vendite (Chrysler e Dodge fatturano di più), ma perché lʼimmagine che Jeep dà di sé è unica, un brand che da solo definisce tutto il segmento. Quante volte ci siamo detti, parlando tra noi, “è una jeep, è passato un gippone…”, e magari il fuoristrada era giapponese. E nella gamma Jeep, Wrangler è il più sincero di tutti, unʼicona. La nuova versione 2018 dimostra tutta la sua duttilità grazie ai due differenti tipi di trazione integrale (secondo gli allestimenti), con bloccaggi elettrici dei differenziali oppure con differenziale a slittamento limitato e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico.