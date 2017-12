1 dicembre 2017 09:10 Jeep svela il nuovo Wrangler 2018 E al Motor Show lascia provare tutta la sua gamma

Da Los Angeles a Bologna, ma non si tratta dellʼultimo tour alla moda dʼitinerari estremi. È semplicemente il segno della presenza globale di Jeep, il marchio che è diventato un segmento, capace di rappresentare tutti i fuoristrada del mondo. Come la Coca-Cola o la Nutella nei loro campi. Al Salone di Los Angeles Jeep svela la nuova Wrangler 2018, al Motor Show di Bologna il nuovo Compass e tutta la gamma europea.

Partiamo dal “mitico” Wrangler, il più sincero dei 4x4 Jeep, sicuramente il più vicino alle Jeep storiche nate 75 anni fa. Unʼicona, che si rinnova pur rimanendo fedele a sé stessa, nel look quanto nelle qualità off-road. La versione 2018 dimostra tutta la sua duttilità grazie ai due differenti tipi di trazione integrale (secondo gli allestimenti), con bloccaggi elettrici dei differenziali oppure con differenziale a slittamento limitato e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Due soluzioni avanzate e solidissime, per andare ovunque e in qualsiasi condizione, affiancate dal motore 4 cilindri turbodiesel 2.0 e dal V6 EcoDiesel 3.0 da 256 CV, entrambi abbinati al nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

Quanto al design della nuova Jeep Wrangler, cambia la griglia anteriore ma non i tipici fari rotondi, e cambiano anche i fari posteriori, ora di forma quadrata in stile Renegade. Migliora lʼaerodinamica e modernissimi si presentano i sistemi elettronici di bordo, con lʼUconnect di derivazione Fiat e il quadro strumenti LED a colori, lo schermo touch ad alta definizione e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. In Italia lʼarrivo della nuova Wrangler è previsto nella seconda metà del 2018.

Al Motor Show di Bologna, che apre domani al pubblico, la protagonista di casa Jeep è invece Compass. Il nuovo Suv è esposto in versione Limited con motore 2.0 Mulitjet a gasolio da 170 CV, con cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale e si caratterizza per la splendida carrozzeria tristato Pearl White con tetto nero. Per gli appassionati della kermesse felsinea, la cosa bella è però provare le emozioni della guida, e così nellʼarea 42 è stato allestito un avvincente percorso a ostacoli dove potersi cimentare con lʼintera gamma Jeep e ammirare anche il famoso Truck Jeep, che si trasforma in un ponte alto sei metri.