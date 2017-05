Jeep stupisce con Grand Cherokee Trackhawk

Il Grand Cherokee come non lʼavete mai visto! Si chiama Trackhawk e arriva dal Salone di New York, perché e in America che probabilmente avrà cuore il suo mercato. Sì perché la più grande delle Jeep si presenta con un colossale motore 8 cilindri sotto il cofano, un bestione di 6.200 ccc che sviluppa la potenza di 707 cavalli. Mai una Jeep era stata tanto potente.