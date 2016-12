13 aprile 2016 Jeep sale lʼEtna con la gamma 75° Anniversario Proscenio di grande suggestione

Un itinerario che più suggestivo proprio non si può. LʼEtna, il vulcano più alto dʼEuropa coi suoi 3.350 metri, micidiale mix di fuoco e ghiaccio, è stato il banco di prova dei fuoristrada Jeep, che in queste immagini ne scalano la vetta. Un altro modo per ricordare i 75 anni che il più famoso costruttore di 4x4 del mondo celebra questʼanno, dopo aver girato lʼarco alpino invernale col tour Winterproof.

Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 2 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 3 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 4 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 5 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 6 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 7 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni 8 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Jeep sullʼEtna per i suoi 75 anni leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla cima dellʼEtna sono salite le versioni speciali “75° Anniversario”, quattro modelli che nei prossimi mesi saranno lanciati sui mercati europei, da Renegade a Cherokee, dal mitico Wrangler al Grand Cherokee. Il primo arriverà a maggio, è Renegade “75th Anniversary” nell’inedito colore di carrozzeria Jungle Green. È equipaggiata col motore 1.4 Turbo MultiAir II da 170 CV e cambio automatico a 9 rapporti o col 2.0 Multijet a gasolio e cambio manuale o automatico. Queste versioni avranno la trazione 4x4 Active Drive Low, cerchi da 18 pollici color bronzo e l’esclusivo tetto apribile “MySky” con pannelli rimuovibili.

Nero brillante è invece il colore scelto per Jeep Cherokee “75th Anniversary” (ma cʼè anche unʼalternativa di Verde), che monta il nuovo turbodiesel 2.2 MultiJet II da 200 CV con sistema 4x4 Active Drive II con marce ridotte e sistema Selec-Terrain per adattare automaticamente la dinamica del veicolo alle condizioni della strada. Equipaggiamento full optional, con sedili in pelle Nappa, radio touchscreen Uconnect da 8,4 pollici con navigatore e Bluetooth, fari anteriori bixeno e tetto elettrico panoramico a due pannelli. Sul modello Wrangler l’edizione “75th Anniversary” propone in Italia la motorizzazione classica 2.8 a gasolio e un equipaggiamento full optional.