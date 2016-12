Jeep Renegade Trailhawk e Limited

09:30 - Arrivano in questi giorni nelle concessionarie Jeep le nuove versioni di Renegade, il più giovane prodotto della gamma Jeep, assemblato come noto anche in Italia, nello stabilimento lucano di Melfi, e commercializzato in oltre 100 Paesi del mondo. Le nuove versioni Trailhawk e Limited si pongono al vertice della gamma e accolgono il cambio automatico a 9 rapporti che, per la categoria, rappresenta unʼassoluta novità mondiale. Un cambio che Jeep Renegade abbina al motore turbodiesel 2.0 Multijet II (potenze da 140 o 170 CV) e al sistema di trazione integrale.

Fuoristrada arcigno e robustissimo, a cavallo tra i segmenti B e C, Renegade è un 4x4 verace, una vera Jeep per intenderci, anche se small size. Rappresenta anche il primo modello sinergico di FCA ‒ Fiat Chrysler Automobile ‒ e unisce le migliori qualità offroad con una eccellente dinamica di guida stradale. La versione Trailhawk è tarata in senso più sportivo, per massimizzare le prestazioni sui terreni accidentati, e per questo è proposta soltanto col motore 2.0 turbodiesel da 170 CV. Invece la versione Limited accoglie il miglior bagaglio di contenuti comfort della gamma Jeep ed è disponibile anche col motore 2.0 Multijet da 140 CV. Quanto alla trasmissione a 9 rapporti, questa è in grado di ottimizzare la potenza sviluppata dal motore, permettendo buoni valori in termini di velocità e ripresa.

Il sistema di trazione integrale Jeep Active Drive Low è coadiuvato dal sistema di controllo della velocità in discesa (Hill-Descent Control) e, ma solo nella versione Trailhawk, della specifica modalità Rock che massimizza la trazione sulla ruota in grado di garantire la maggiore presa. Lʼassetto è rialzato di 35 mm rispetto alla versione 4x2 di Renegade e la carrozzeria è rafforzata da piastre di protezione e fascioni anteriori e posteriori. Inoltre Jeep Renegade Trailhawk è equipaggiata con i cerchi in alluminio da 17 pollici, gli pneumatici invernali M+S, le barre sul tetto, mentre allʼinterno si fa notare per il display TFT a colori da 7 pollici, il pomello del cambio in pelle, il sensore di parcheggio posteriore e il clima automatico bizona. I prezzi di Jeep Renegade Limited e Trailhawk, con cambio automatico a 9 marce, partono rispettivamente da 31.300 e da 32.800 euro.