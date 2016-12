08:40 - Night Eagle, per gli appassionati di fumetti lʼaquila della notte rimanda subito a Tex Willer. Ma in questo caso a volare è Jeep Renegade, il più giovane dei Suv Jeep, che si presenta sul nostro mercato con la speciale vestizione Night Eagle, già adottata dal più grande Cherokee. Una versione full optional e prodotta da FCA in edizione limitata, con motore turbodiesel 2.0 Multijet da 120 CV, cambio manuale e trazione integrale.

Jeep Renegade Night Eagle nasce dallʼallestimento Longitude e si contraddistingue per eleganti finiture di design, come la griglia anteriore, le cornici dei fendinebbia, le barre sul tetto e il logo dedicato, tutti grigio scuro satinati. Originali anche i cerchi in lega da 17 pollici, che accolgono pneumatici M+S invernali. Esclusivo di questa versione è il colore di carrozzeria Volcano Sand, una tonalità sabbia opacizzata che rimanda alle Jeep classiche, nellʼanno in cui il brand americano compie 75 anni. Ricca dotazione di serie anche allʼinterno, dove si segnalano il volante in pelle con comandi, i sedili nellʼinedito tessuto “bark brown” con regolazione lombare elettrica per il guidatore, il sistema multimediale UConnect Radio Live con schermo da 5 pollici. Per la sicurezza, da segnalare il Cruise Control e i sensori di parcheggio posteriori. Nuova Renegade Night Eagle è disponibile nelle concessionarie Jeep al prezzo di 27.490 euro.