Jeep Renegade, in arrivo la 4x4 Sport

Dopo le versioni alto di gamma (Trailhawk e Limited), Jeep Renegade si offre in versioni più accessibili, ma non per questo prive dei connotati tipici della baby Jeep made in Italy. Nelle concessionarie arriva infatti la nuova versione 4x4 Sport, che monta il vivace ed efficiente motore turbodiesel 2.0 Multijet II da 120 CV, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce e la trazione integrale Jeep Active Drive. Ma lʼallestimento 4x4 Sport è disponibile anche con la semplice trazione anteriore.

Particolarmente ricca la dotazione di serie di Jeep Renegade 4x4 Sport. Un piccolo Suv di grande funzionalità, che di serie ha i sedili anteriori con 6 regolazioni per il lato guidatore e 4 per il passeggero, mentre i sedili posteriori sono reclinabili nel rapporto 60/40. Quanto a sicurezza, sono standard 6 airbag e il controllo elettronico di stabilità ESC abbinato allʼassistente per le partenze in salita Hill Assist. Per il comfort di bordo spicca la radio Uconnect con schermo touchscreen da 5 pollici, presa USB e vivavoce Bluetooth con comandi al volante. I prezzi di listino della Jeep Renegade 4x4 Sport partono da 25.100 euro, la versione a trazione anteriore costa da 23.300 euro.