25 novembre 2015 Jeep Renegade, il successo nasce a Melfi È la seconda fabbrica FCA nel mondo

Onore al merito per Melfi, lo stabilimento FCA in provincia di Potenza. Già insignita delle stellette "Silver Level”, una certificazione dʼeccellenza assegnata dal World Class Manufacturing ‒ metodologia internazionale di organizzazione della produzione ‒ la fabbrica che già fu di Fiat e ora del gruppo FCA punta decisa verso il "Gold Level". E i 4 anni senza incidenti sul lavoro spingono per questo risultato.

Dʼaltronde per produrre una world car come Jeep Renegade, unʼauto cioè da vendere in oltre 100 mercati nazionali, occorre uno stabilimento dʼeccellenza. E Melfi lo è, fin dalla nascita allʼinizio degli anni 90, producendo nel tempo modelli si grande successo come Fiat Punto, Lancia Ypsilon, Fiat 500X e, appunto, Jeep Renegade. Il maxi-stabilimento lucano è oggi la seconda fabbrica di FCA nel mondo, ha prodotto oltre 6 milioni di vetture in poco più di 20 anni e 165 mila Renegade negli ultimi 14 mesi. La cosa sorprendente è che il 60% di questi finisce in Nord America, Melfi ha infatti lʼulteriore merito di essere il primo stabilimento al mondo a produrre un modello Jeep per il mercato Usa.