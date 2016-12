Jeep partner del Montreaux Jazz Festival

Una flotta di 54 Jeep a disposizione del Montreaux Jazz Festival , una delle rassegne di genere più importanti al mondo. Una carovana di 8 nuovi Cherokee è arrivata a Ginevra, attraversando laghi, colline, vigneti, per approdare nella splendida rada di Montreaux sul Lago Lemano, e qui incontrare le 30 Jeep (12 Grand Cherokee, 10 Cherokee e 8 Renegade) utilizzate come courtesy car per le star del festival, da Lenny Kravitz a Lady Gaga .

A disposizione degli organizzatori altre 16 Jeep personalizzate con uno speciale sticker e il claim “Free to Improvise”, in perfetta sintonia col jazz. Jeep ha voluto celebrare il matrimonio con il Montreux Jazz Festival, giunto questʼanno alla 49° edizione, realizzando anche una versione speciale della Grand Cherokee: la “MJF Limited Edition”, realizzata proprio in 49 esemplari. Per il pubblico anche la sorpresa di poter “suonare” la vettura, grazie alla tecnologia “Mogees” che è in grado di tradurre in musica le vibrazioni delle vetture Jeep in esposizione all'interno del Festival. Circa 2.500 persone hanno potuto “suonare” due strumenti molto particolari: Grand Cherokee MJF Limited Edition, esposta all'interno dell'Auditorium, e una Renegade presente nell'area Jeep allestita sulla sponda del lago.