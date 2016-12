Jeep partner del 4x4 Fest a Carrara

Apre oggi e andrà avanti fino a domenica 11 ottobre la 15° edizione del 4x4 Fest di Carrara , il Salone nazionale dell'Auto a trazione integrale. Un evento che cresce di anno in anno, nel 2014 ci furono 180 espositori e fu visitato da 30 mila persone. Per il terzo anno di fila Jeep è partner dellʼevento e metterà a disposizione vari veicoli da provare nellʼapposita area test. Lo scorso anno furono oltre 1.000 i test drive a bordo di vetture Jeep.

Forte della sua esperienza nel campo della trazione integrale, Jeep sarà presente al 4x4 Fest 2015 con tre aree dedicate. Nello spazio espositivo classico, il pubblico potrà ammirare l'intera gamma di Suv e 4x4 del brand americano, oggi incorporato nel gruppo FCA, ma nellʼarea esterna allo spazio fieristico è stato allestito un circuito off-road per testare le qualità vere dei veicoli Jeep, quelle che hanno reso il brand famoso in tutto il mondo. Nellʼarea agirà il truck Jeep, un veicolo pesante che si trasforma in un ponte alto 6 metri e con una pendenza di 45°, dotato di una bascula sottostante per permettere di provare le straordinarie capacità di Grand Cherokee, Wrangler, Cherokee e Renegade.