Jeep e Harley Days a Saint Tropez

Due icone, spesso insieme come in queste immagini che riprendono il viaggio da Port Grimaud a Saint Tropez, in occasione della 9° edizione dellʼEuro Festival Harley-Davidson, dedicato questʼanno agli “autentici amanti della libertà”. Immagini davvero suggestive quelle che ci arrivano dalla Costa Azzurra, dove a far da sentinella alla grande parata Harley Davidson cʼè Jeep Wrangler, nellʼesclusiva carrozzeria cabrio 5 porte con soft-top. Ad accompagnare la carovana di Harley-Davidson è stata lʼintera gamma di Jeep Wrangler, negli allestimenti Rubicon e Sahara, nelle versioni speciali X Edition e Rubicon X e nelle show car “Stealth” e “Dark Side”, che hanno avuto l'onore di aprire e chiudere la spettacolare parata.