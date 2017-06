Jeep e Harley-Davidson, valori comuni

Si chiama FreedomLovers ed è il raduno congiunto che Jeep e Harley-Davidson hanno organizzato insieme lo scorso fine settimana a Torino . È da un poʼ di anni che i due brand icona dei motori a stelle e strisce condividono i loro raduni, perché hanno personalità simili e incarnano quei valori di libertà e quellʼamerican way of life che si è fatto strada a partire dal XX secolo.

Tra gli altri eventi a corredo, gli appassionati della guida in fuoristrada hanno potuto cimentarsi in spettacolari test drive sul celebre Truck Jeep, il veicolo che si trasforma in un ponte basculante alto 6 metri e con pendenza di 45 gradi: il percorso ideale per mettere alla prova i modelli della gamma Jeep! Chi ama le moto ha potuto invece provare i nuovi modelli Harley-Davidson. All’evento di quest’anno è stato allestito anche il Jeep Temporary Museum, all’interno dello showroom di Mirafiori Motor Village. Presenti anche le migliori customizzazioni dei modelli Jeep e Harley-Davidson, valutate dallo sguardo esperto dei team WranglerMania e LowRide.