Jeep Cherokee, sempre più ricca!

La gamma di Jeep Cherokee si fa più ricca . Di motori, di allestimenti, di dotazioni hi-tech come il navigatore UConnect touchscreen. Sullʼelegante e raffinato Suv Jeep debutterà il nuovo motore 2.2 Multijet II declinato nei due livelli di potenza di 185 e 200 CV . Un motore efficiente il nuovo turbodiesel common rail a iniezione diretta Euro 6, cui è abbinato il cambio automatico a 9 rapporti e la trazione 4x4 Jeep Active Drive I o Jeep Active Drive II . Un Suv che non smette le qualità offroad che hanno reso leggenda il marchio Jeep.

Altro aspetto importante sta nel fatto che la nuova motorizzazione 2.2 Multijet II da 200 CV è disponibile con l'allestimento Limited Plus, esclusivo di questo motore, e il sistema di trazione integrale Jeep Active Drive II con marce ridotte. La coppia massima di 440 Nm, il 25% più del 2.2 precedente, assicura prestazioni notevoli: più di 200 km/h di velocità e 8 secondi e mezzo lo scatto da 0 a 100 orari. Una versione al vertice della gamma Cherokee, tanto che di serie ha il tetto in vetro "Command View" e un evoluto pacchetto tecnologico, che comprende il sistema di frenata avanzato, lʼavviso di uscita dalla corsia di marcia, i fari con funzione Smartbeam per disattivare gli abbaglianti, il Cruise Control adattivo, il retrovisore che rileva lʼangolo cieco e lʼausilio al parcheggio posteriore e parallelo. A listino la variante da 200 CV Limited Plus costa 54.000 euro, mentre il 185 CV è disponibile per la Cherokee Longitude a partire da 45.900 euro.