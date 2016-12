09:00 - Si chiama “Night Eagle” ed è la nuova versione speciale, super accessoriata, di Jeep Cherokee. Una serie a tiratura limitata, che nasce dalle basi dellʼallestimento Longitude e che arriva in questi giorni nelle concessionarie Jeep. Ricchissima la dotazione di serie, che include il sistema dʼinfotainment UConnect Nav con schermo da 8,4 pollici e un impianto audio di qualità con 9 altoparlanti e subwoofer per oltre 500 watt di potenza.

Il colore nero lucido personalizza la Cherokee Night Eagle, perché presente sul logo frontale Jeep e sulla cornice della griglia anteriore, sugli inserti nei paraurti e sulle barre montate sul tetto. Per questa versione del Suv sono stati scelti cerchi in lega da 18 pollici e i cristalli posteriori e il lunotto sono oscurati. Anche gli interni sono in tessuto nero Morocco, per un abitacolo impreziosito da tanti contenuti comfort, come il volante in pelle, il climatizzatore bizona, il sedile guida regolabile elettricamente, il portellone posteriore elettrico e i sensori di parcheggio posteriori.

Il motore è il nuovo turbodiesel 2.2 Multijet II da 185 CV, con cambio automatico a 9 rapporti e la trazione è 4x4 Active Drive I, che assicura prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione di utilizzo, grazie anche al “Jeep SelecTerrain” che ammette 4 modalità di marcia: Auto, Sport, Snow e Sand/Mud. In Italia i prezzi della nuova Jeep Cherokee Night Eagle partono da 46.750 euro. Jeep prevede un allestimento Night Eagle anche per Renegade.