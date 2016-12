Jeep Cherokee, il raid nel deserto

08:30 - Forse al mondo non cʼè un brand automobilistico più globale di Jeep. Il nuovo Cherokee, ad esempio, costruito a Mirafiori, sarà da novembre prodotto anche in Cina. Ovunque nel mondo il nome Jeep è conosciuto e se cʼera un anello debole, prima, era lʼEuropa. Ma con la nascita del gruppo FCA ‒ Fiat Automobiles Chrysler ‒ Jeep ha iniziato a correre anche nel Vecchio Continente. Nel primo trimestre 2015 le sue vendite sono aumentate del 98% in Europa rispetto allo stesso periodo dellʼanno scorso, cioè sono raddoppiate, raggiungendo volumi mai raggiunti prima.

In queste immagini vediamo nuova Jeep Cherokee sulle piste desertiche del Marocco. La spedizione “Marrakesh Challenge 2015” è stata organizzata per mettere alla prova le doti del veicolo, che non teme nessun tipo di terreno, nemmeno i deserti. Il torpedone composto da otto Jeep Cherokee Trailhawk ha affrontato un raid di due giorni in Marocco, e qui ha mostrato tutte le sue straordinarie qualità nella guida off-road, che gli permette di superare angoli dʼattacco di 35 gradi. Lʼitinerario ha legato la città imperiale di Marrakech al deserto di pietra dellʼAgafay, raggiungendo la regione dellʼAtlante con le sue cime oltre i 4.000 metri. Un percorso senza pensieri per Jeep Cherokee Trailhawk, la versione più fuoristradistica della gamma Cherokee, dotata del possente motore V6 benzina di 3,2 litri da 272 CV e con lʼinnovativo sistema di trazione integrale Active Drive.