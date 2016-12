Jaguar XJ, una sala concerti per abitacolo

Un design che esprime eleganza e dinamicità da tutti i pori. Più del blasone, la nuova ammiraglia Jaguar ‒ il cui arrivo è previsto in autunno ‒ gioca tutto sulla rinnovata immagine del brand inglese, che non a caso ha per simbolo il giaguaro. Ecco allora che il restyling di Jaguar XJ non trascura "ritocchi" importanti alla gamma motori, dove il nuovo V6 turbodiesel sviluppa ora 300 CV , mentre nellʼofferta a benzina il V8 scarica a terra 550 CV.

Il restyling degli esterni prevede adesso i fari interamente a LED, abbinati alle esclusive luci diurne J-Blade. Ma la nuova Jaguar XJ 2016 è soprattutto una berlina di lusso, con interni sontuosi e un abitacolo che accoglie le più evolute soluzioni hi-tech, trasformandosi in un hotspot Wi-Fi con 26 altoparlanti a bordo. Il nuovo sistema dʼinfotainment InControl Touch Pro offre una connettività illimitata per i sistemi operativi iOS e Android e il sistema audio Meridian Digital Reference da 1.300 watt, per unʼesperienza di ascolto degna di una sala concerti. Il quadro strumenti TFT da 12,3 pollici presenta ora un display di navigazione a schermo intero, e nellʼequipaggiamento di serie ci sono il sistema di visione con telecamera a 360 gradi e il sistema di parcheggio semi-automatizzato in laterale e in parallelo.