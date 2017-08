Jaguar XF Sportbrake con Andy Murray e Mourinho

Sportiva, dinamica, con una personalità elegante e versatile. È la nuova, grande station wagon Jaguar, la XF Sportbrake , forte di un coefficiente aerodinamico di 0,29 da primato per la categoria. Perché la funzionalità della wagon non va a discapito della sportività, e lo dimostra il fatto che per la premiere mondiale sia stato scelto il più prestigioso evento sportivo del Regno Unito: il torneo di Wimbledon .

La nuova XF Sportbrake è una wagon polivalente e di grande qualità tecnica. Grazie alle sue sospensioni pneumatiche auto-livellanti Integral-Link, è in grado di trainare rimorchi pesanti due tonnellate. Il suo vano bagagli da 565 litri può espandersi fino a 1.700 litri ribaltando i sedili posteriori, ma la palma della dotazione più intelligente va al sistema di ionizzazione dellʼabitacolo, che elimina dallʼabitacolo gli elementi inquinanti provenienti dallʼesterno. Altra novità importante è l’Activity Key: una chiave da indossare per fare jogging, andare in bicicletta e persino per fare sport acquatici.