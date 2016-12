Jaguar XE, lʼeleganza delle berline inglesi

Jaguar sta preparando con una serie di eventi e presentazioni in tutta Italia lo sbarco della XE, la sua nuova, tecnologica berlina che andrà a posizionarsi allʼingresso della gamma. Una vettura di grande qualità tecnica, costruita interamente in alluminio, a trazione posteriore e con sospensioni raffinatissime. Lunga 4,67 metri, Jaguar XE conferma la tradizione anglosassone degli interni di fattura pregiata e un abitacolo sempre connesso ai social e a Internet.

Nella gamma motori spiccano i nuovissimi e ultra-efficienti propulsori turbodiesel della gamma Ingenium, che offrono i più bassi livelli di emissioni nocive. Il 4 cilindri 2.0 è declinato nei due livelli di potenza di 163 e 180 CV (hanno lo stesso prezzo a listino), e gli scarichi di CO2 sono rispettivamente di 99 e 109 g/km. Lʼofferta di lancio prevede lʼesclusiva Jaguar XE Launch Edition Prestige turbodiesel 180 CV a 44.900 euro, ma con contenuti importanti come il cambio automatico a 8 rapporti, la vernice metallizzata e i cerchi in lega da 18 pollici, il navigatore satellitare con comandi vocali. Incluso nel prezzo, ma lo sarà per tutte le versioni, il pacchetto Jaguar Care che include 3 anni di garanzia, assistenza stradale e manutenzione a chilometraggio illimitato.