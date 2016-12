Jaguar XE, cʼè del nuovo oltre Manica

08:30 - Cʼè una novità in arrivo in casa Jaguar. È la berlina premium XE, un modello inedito, che porta Jaguar nel competitivo segmento delle vetture medie di lusso, dominato oggi dalle Case tedesche. La più piccola delle berline Jaguar è anche la più leggera, costruita facendo abbondante uso dellʼalluminio, e la più performante, merito di un Cx aerodinamico di 0,26 che ottimizza prestazioni ed efficienza.

A trazione posteriore, la nuova Jaguar XE esprime un design dinamico, ha lʼassetto ribassato e la forza di un motore V6 turbo benzina da 340 CV, che stacca sullo 0-100 un fantastico 5,1 secondi! Niente male per una tre volumi di stazza e col passo molto lungo (oltre 2,8 metri). Per gli animi più tranquilli cʼè però un 2.0 turbodiesel da 163 CV di nuovissima concezione, i cui consumi sono degni di unʼutilitaria: 3,8 litri/100 km nel ciclo misto e 99 g/km di emissioni CO2. La gamma motori si completa con i due 4 cilindri turbo benzina da 200 e 240 CV. Jaguar XE ha una meccanica evoluta e raffinata, per la prima volta al mondo propone un sistema che massimizza la trazione alle basse velocità nelle condizioni avverse. Nuovi anche i dispositivi di sicurezza che frenano lʼauto autonomamente in caso dʼemergenza e lʼavviso di fuoriuscita dalla carreggiata.

Quattro le modalità di marcia: Eco, Normal, Winter e Dynamic. Il nuovo sistema di infotainment Jaguar InControl si basa su un innovativo touchscreen da 8 pollici e offre un accesso rapido e intuitivo a tutte le varie funzioni e alle app degli smartphone iOS e Android. Tra gli optional di pregio, l’head-up display laser che genera immagini a colori a elevato contrasto e il cofano deformabile che offre una maggiore protezione per i pedoni. La nuova Jaguar XE promette di essere una delle auto più attese e ammirate del 2015.